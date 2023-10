Emeki : Festival musical Féminin Place René Soubelet Urrugne, 21 octobre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne :

– Kukubird

– Neska Tamborrada

– Buhaminak

– Les Meuf’in.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



100% all-female bands will liven up the Urrugne center:

– Kukubird

– Neska Tamborrada

– Buhaminak

– Les Meuf’in

Grupos 100% femeninos animarán el centro de Urrugne:

– Kukubird

– Neska Tamborrada

– Buhaminak

– Les Meuf’in

Gruppen, die zu 100 % aus Frauen bestehen, werden das Zentrum von Urrugne beleben:

– Kukubird

– Neska Tamborrada

– Buhaminak

– Die Meuf’in

