Conférence (en basque) de Patxi Bisquert sur son projet de film « Ombuaren itzala » Place René Soubelet Urrugne, 19 octobre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Afin de produire le film Ombuaren Itzala consacré à la vie et à l’œuvre du célèbre poète-bertsulari Pello Mari Otaño du village de Zizurkil, l’acteur et réalisateur Patxi Besquert lance une campagne de financement populaire en faveur du film qu’il viendra présenter..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Place René Soubelet Salle Posta

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In order to produce the film Ombuaren Itzala, dedicated to the life and work of the famous Bertsulari poet Pello Mari Otaño from the village of Zizurkil, actor and director Patxi Besquert is launching a crowdfunding campaign in support of the film he will be presenting.

Con el fin de producir la película Ombuaren Itzala sobre la vida y obra del famoso poeta bertsulari Pello Mari Otaño del pueblo de Zizurkil, el actor y director Patxi Besquert lanza una campaña de crowdfunding para la película que presentará.

Um den Film Ombuaren Itzala über das Leben und Werk des berühmten Bertsulari-Dichters Pello Mari Otaño aus dem Dorf Zizurkil zu produzieren, startet der Schauspieler und Regisseur Patxi Besquert eine Crowdfunding-Kampagne zugunsten des Films, den er vorstellen wird.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque