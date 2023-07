Vide grenier Place René Soubelet Urrugne, 13 août 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Organisé au profit de l’APEL.

Restauration sur place et jeux pour les enfants..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 18:00:00.

Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized for the benefit of the APEL.

Catering on site and games for children.

Organizado en beneficio de la APEL.

Catering in situ y juegos para niños.

Organisiert zu Gunsten der APEL.

Verpflegung vor Ort und Spiele für die Kinder.

