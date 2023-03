Randonnée accompagnée : Belvédère de la baie de Saint-Jean-de-Luz Place René Soubelet Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

2023-08-10 09:00:00 – 2023-08-10 12:00:00

Pyrénées-Atlantiques . 15 15 EUR Une vue plongeante sur la corniche basque et la baie de saint Jean de Luz, immergés dans le « monde des pottoks », loin de la foule, dans un univers de verdure coincé entre les montagnes d’Ibardin, un lac, une rivière…. Cette aventure vous tente ? Venez partager cette balade matinale qui nous éloignera des sentiers surpeuplés pour admirer la côte basque bouillonnante depuis un écrin de nature calme et authentique. Dépaysement garanti.

Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Urrugne puis co-voiturage jusqu’au départ de la randonnée.

Durée : 3 heures

Dénivelé : 350 mètres

Distance : 6 kilomètres

Réservation obligatoire. Chaussures de marche obligatoires. +33 5 59 54 60 80

