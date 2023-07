Festival de cirque contemporain « Muga Gabe » Place René Soubelet Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Festival de cirque contemporain « Muga Gabe » Place René Soubelet Urrugne, 16 juillet 2023, Urrugne. Urrugne,Pyrénées-Atlantiques Compagnie Masawa / Vogot

19h50, Compagnie D’Click / Latas au Fronton

21h 00, Compagnie Hand Some Feet, place de la Mairie.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place René Soubelet Place de la Mairie

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Masawa / Vogot

19h50, Compagnie D’Click / Latas au Fronton

9:00 pm, Compagnie Hand Some Feet, place de la Mairie Compañía Masawa / Vogot

19.50 h, Compagnie D’Click / Latas au Fronton

21.00 h, Compañía Hand Some Feet, plaza de la Mairie Kompanie Masawa / Vogot

19.50 Uhr, Compagnie D’Click / Latas im Fronton

