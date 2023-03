INITIATION AU JEU DE RÔLE – DONJONS ET DRAGONS Place René Medernach Hettange-Grande Catégories d’Évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

INITIATION AU JEU DE RÔLE – DONJONS ET DRAGONS Place René Medernach, 20 avril 2023, Hettange-Grande . INITIATION AU JEU DE RÔLE – DONJONS ET DRAGONS Centre europa Place René Medernach Hettange-Grande Moselle Place René Medernach Centre europa

2023-04-20 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-20 17:00:00 17:00:00

Place René Medernach Centre europa

Hettange-Grande

Moselle . Pour cette première séance, la Compagnie des Chevaliers Aventuriers Stratèges vous invite à découvrir le grand classique Donjons et Dragons. Alors n’hésitez pas à vous inscrire si vous vous sentez l’âme d’apporter votre contribution à une séance de 2 à 3 heures dans un univers fantastique. ccas@hettange-grande.fr +33 3 82 53 10 02 https://www.facebook.com/villedehettange/?locale=fr_FR Place René Medernach Centre europa Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Hettange-Grande Moselle Place René Medernach Centre europa Ville Hettange-Grande Departement Moselle Tarif Lieu Ville Place René Medernach Centre europa Hettange-Grande

Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande /

INITIATION AU JEU DE RÔLE – DONJONS ET DRAGONS Place René Medernach 2023-04-20 was last modified: by INITIATION AU JEU DE RÔLE – DONJONS ET DRAGONS Place René Medernach Hettange-Grande 20 avril 2023 Centre Europa Place René Medernach Hettange-Grande Moselle Moselle Place René Medernach Hettange-Grande

Hettange-Grande Moselle