Marché de Noël Place René Coty Luneray, 9 décembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Venez vous imprégner de l’esprit de Noël au marché de Luneray, sur la place René Coty de 9h à 19h ! Producteurs, artisans et créateurs vous y attendent !.

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Place René Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Come and soak up the Christmas spirit at the Luneray market, on the René Coty square from 9am to 7pm! Producers, craftsmen and creators await you!

Venga a empaparse del espíritu navideño en el mercado de Luneray, en la plaza René Coty, de 9 a 19 horas Productores, artesanos y creadores le esperan

Lassen Sie sich auf dem Markt in Luneray auf dem Place René Coty von 9 bis 19 Uhr von der Weihnachtsstimmung anstecken! Produzenten, Handwerker und Kreative erwarten Sie!

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche