Soirée Beaujolais nouveau Place René Coty Luneray, 16 novembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Au programme ce soir pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau au 18, planches de charcuterie avec camembert rôti ! Pensez à réserver !.

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 . .

Place René Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Tonight, to celebrate the arrival of Beaujolais nouveau at the 18, we’re serving charcuterie boards with roast camembert! Don’t forget to book!

Para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau a Le 18, serviremos tablas de embutidos con Camembert asado ¡No olvide reservar!

Um die Ankunft des Beaujolais nouveau im 18 zu feiern, stehen heute Abend Wurstplatten mit gebratenem Camembert auf dem Programm! Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche