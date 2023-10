Exposition Place René Coty Luneray, 29 septembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Une exposition de quatre artistes est visible sous les halles !

Yolande Battistella , Françoise Lemarchand, Marie-France Lavoinne et Patrice Lemarchand vous dévoilent leurs peintures et sculptures!.

Vendredi 2023-09-29 10:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

Place René Coty Salle sous la mairie

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



A four-artist exhibition can be seen under Les Halles!

Yolande Battistella , Françoise Lemarchand, Marie-France Lavoinne and Patrice Lemarchand unveil their paintings and sculptures!

Bajo el mercado cubierto se puede ver una exposición de cuatro artistas

Yolande Battistella, Françoise Lemarchand, Marie-France Lavoinne y Patrice Lemarchand presentan sus pinturas y esculturas

Eine Ausstellung von vier Künstlern ist in den Markthallen zu sehen!

Yolande Battistella, Françoise Lemarchand, Marie-France Lavoinne und Patrice Lemarchand zeigen Ihnen ihre Gemälde und Skulpturen!

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche