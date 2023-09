Marché de Luneray Place René Coty Luneray, 24 septembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Chaque dimanche matin, depuis le XIXème siècle, venez découvrir l’un des marchés les plus courus et typiques de la région.

Sur place vous trouverez une quarantaine d’exposants dont des producteurs locaux et les nombreux produits qu’ils proposent.

Les étals des marchands, vous ferons saliver : Le cresson et les huitres de Veules-les-Roses, du poisson frais, des légumes bio et de saison, du miel, des accras tout chaud, des spécialités d’ici et d’ailleurs, etc.

Une pause café au 18 ou au Café de Rouen est la bienvenue!

Pour compléter votre visite du marché, parcourez à pied les nombreuses sentes à paniers à travers le village. (dépliant disponible en mairie).

2023-09-24 07:30:00 fin : 2023-09-24 13:00:00. .

Place René Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Every Sunday morning, since the 19th century, come and discover one of the most popular and typical markets in the region.

On the spot you will find about forty exhibitors including local producers and the numerous products they offer.

The stalls of the merchants will make you salivate: watercress and oysters from Veules-les-Roses, fresh fish, organic and seasonal vegetables, honey, hot accras, specialities from here and elsewhere, etc.

A coffee break at the 18 or the Café de Rouen is welcome!

To complete your visit to the market, take a walk along the many basket paths through the village (brochure available at the town hall)

Todos los domingos por la mañana, desde el siglo XIX, venga a descubrir uno de los mercados más populares y típicos de la región.

En el lugar encontrará unos cuarenta expositores entre productores locales y los numerosos productos que ofrecen.

Los puestos de los comerciantes le harán salivar: berros y ostras de Veules-les-Roses, pescado fresco, verduras ecológicas y de temporada, miel, accras calientes, especialidades de aquí y de otros lugares, etc.

Una pausa para el café en el 18 o en el Café de Rouen es bienvenida

Para completar su visita al mercado, dé un paseo por los numerosos caminos de cestas que atraviesan el pueblo (folleto disponible en el ayuntamiento)

Seit dem 19. Jahrhundert findet jeden Sonntagmorgen einer der beliebtesten und typischsten Märkte der Region statt.

Vor Ort finden Sie etwa 40 Aussteller, darunter lokale Produzenten und die zahlreichen Produkte, die sie anbieten.

Die Stände der Händler lassen Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen: Kresse und Austern aus Veules-les-Roses, frischer Fisch, Bio- und Saisongemüse, Honig, heiße Accras, Spezialitäten von hier und anderswo usw.

Eine Kaffeepause im 18 oder im Café de Rouen ist immer willkommen

Um Ihren Besuch auf dem Markt zu vervollständigen, können Sie zu Fuß die zahlreichen Korbpfade durch das Dorf erkunden (Faltblatt im Rathaus erhältlich)

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche