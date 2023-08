Marché Nocturne Place René Coty Luneray Catégories d’Évènement: Luneray

Seine-Maritime Marché Nocturne Place René Coty Luneray, 9 septembre 2023, Luneray. Luneray,Seine-Maritime La Mairie de Luneray organise un marché nocturne autour des produits du Terroir et de l’Artisanat.

Braderie des commerçants accompagné d’animation musicale. Bulletin d’inscription sur le site de la commune..

2023-09-09 16:00:00 fin : 2023-09-09 22:00:00. .

Place René Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Luneray Town Hall organizes a night market featuring local produce and crafts.

Traders’ market accompanied by musical entertainment. Registration form on the town’s website. El Ayuntamiento de Luneray organiza un mercado nocturno de productos locales y artesanía.

Mercado de comerciantes amenizado con música. Formulario de inscripción en el sitio web de la ciudad. Das Rathaus von Luneray organisiert einen Nachtmarkt mit Produkten aus der Region und dem Kunsthandwerk.

