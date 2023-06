Exposition annuelle – Club des Jeunes – Section peinture-Dessin Place René Coty Luneray, 10 juin 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

La section Peinture-Dessin est heureuse de vous convier à la mairie de Luneray pour son expo annuelle !.

2023-06-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-10 12:00:00. .

Place René Coty Salle sous la mairie

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



The Painting-Drawing section is pleased to invite you to its annual exhibition at the Luneray town hall!

La sección de Pintura y Dibujo tiene el placer de invitarle al Ayuntamiento de Luneray para su exposición anual

Die Sektion Malerei-Zeichnung freut sich, Sie zu ihrer jährlichen Ausstellung in das Rathaus von Luneray einzuladen!

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche