Balade commentée : Les cent ans du parc des Dryades Place René Coty 44500 La baule La baule, 19 juillet 2023, La baule.

En partant de la place René Coty, traversons le parc des Dryades en évoquant son histoire, la place des Palmiers et découvrons les villas aux styles régionaux, art déco sur les pas de personnages célèbres.

Sans inscription.

Place René Coty 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T09:30:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

CULTURE PATRIMOINE