Dîner international Place René Cassin Béceleuf, 11 août 2023, Béceleuf.

Béceleuf,Deux-Sèvres

Place René Cassin

Dès 19h Gratuit

Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Le

dîner international est un temps fort du chantier de

Rochard (Béceleuf). Auberge espagnole où chacun

apporte un plat, c’est un moment d’échange et

de partage où vous goûterez peut être la cuisine

mexicaine ou coréenne ! Avec le groupe «les Tourne-Bourriques», ce bal gratuit, sur

parquet et en plein air, sera un beau moment de partage international pour tous, pour

les «tradeux» locaux et en particulier pour les jeunes du chantier de Rochard.

Renseignements : 06 81 23 55 19 ou camping-club79.fr.

Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From 7pm Free

Organized by the Camping-Club des Deux-Sèvres. The

international dinner is a highlight of the

Rochard (Béceleuf). A Spanish inn where everyone

brings a dish, it’s a time for sharing and

a moment of sharing and exchange, where you might taste

or Korean cuisine! With the group « Les Tourne-Bourriques », this free open-air dance

open-air dance floor will be a great moment of international sharing for all, local

the local « tradeux » and in particular for the young people at the Rochard workcamp.

Information: 06 81 23 55 19 or camping-club79.fr

Plaza René Cassin

A partir de las 19.00 h Gratuito

Organizado por el Camping-Club des Deux-Sèvres. La cena internacional

cena internacional es uno de los platos fuertes del

Rochard (Béceleuf). Es una comida española en la que cada uno

trae un plato, es un momento para compartir e

un momento para compartir e intercambiar, donde incluso se puede degustar

¡cocina coreana! Con el grupo « les Tourne-Bourriques », este baile gratuito al aire libre

pista de baile al aire libre será una gran oportunidad para que todo el mundo comparta un

los « tradeux » locales y, en particular, los jóvenes del campo de trabajo de Rochard.

Información: 06 81 23 55 19 o camping-club79.fr

Platz René Cassin

Ab 19 Uhr Kostenlos

Organisiert vom Camping-Club des Deux-Sèvres. Das

internationale Abendessen ist ein Höhepunkt der Baustelle in

Rochard (Béceleuf). Spanische Herberge, in der jeder

ein Gericht mitbringt, ist es ein Moment des Austauschs und der Begegnung

es ist ein Ort des Austauschs, an dem Sie vielleicht die

mexikanische oder koreanische Küche probieren! Mit der Gruppe « Les Tourne-Bourriques » wird dieser kostenlose Tanz auf dem Parkett stattfinden

parkett und unter freiem Himmel, wird ein schöner Moment des internationalen Austauschs für alle sein, für

die lokalen « Tradeux » und insbesondere für die Jugendlichen der Baustelle in Rochard.

Informationen: 06 81 23 55 19 oder camping-club79.fr

