TOCTOCADE #1 Place Renaudel Bordeaux, 15 avril 2023, Bordeaux. TOCTOCADE #1 Samedi 15 avril, 16h30 Place Renaudel Bordeaux Entrée gratuite / 3 euros la location du casque NOUVELLE SAISON – collection printemps été 2023.

D’avril à juillet, 1 événement par mois dans les rues de Bordeaux ! Pour ce grand rassemblement, retour de la SILENT PARTY !

SOUND CLASH: TOCTOC VS CMD+0 VS LA BRIGADE DU BONHEUR On commence la soirée en beauté avec un KARAOKE AUTO TUNE où toutes les chansons sont acceptées et où tout le monde chantera juste! Informations pratiques

? Une caution (carte d’identité) te sera demandée pour emprunter un casque.

⏰ De 16h30 à 00h30

? Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux (communément appelée place Ste Croix)

?Entrée gratuite / location du casque à 3 euros / CB et espèces acceptées Comment venir ?

A pied : 14 minutes depuis la gare Saint Jean

En vélo : 5 minutes depuis la gare Saint Jean

En tram : arrêt Sainte Croix ou arrêt Tauzia (tram C et D)

