3-2-1…Pau ! Place Récarborde Pau, 5 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

C’est l’évènement de la rentrée pour les étudiants. Tous les étudiants palois sont invités pour une après-midi de découverte et de cohésion qui vont leur permettre de (re)découvrir la ville et ses richesses.

Cet évènement sera aussi un marqueur fort pour s’emparer de la culture béarnaise, avec un parcours dédié au Béarn. Au programme de nombreuses activités sportives emblématiques de la région.

La place Récaborde sera un véritable QG avec de nombreuses animations, des DJs, un village associatif qui sera l’occasion de leur faire découvrir les nombreuses associations et partenaires qui œuvrent en faveur des étudiants.

Après l’effort, le réconfort avec la toute première soirée étudiante de l’année qui sera organisée aux Halles dès 19h. La première parmi tant d’autres car tous les jeudis du mois d’octobre sera organisé une soirée étudiante !

Inscription avant le 3 octobre.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Place Récarborde Rue de la Fontaine

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It?s the back-to-school event for students. All Palais students are invited for an afternoon of discovery and bonding, as they (re)discover the city and its riches.

This event will also be a great opportunity to get to grips with the culture of the Béarn region, with a course dedicated to Béarn. The program also includes a host of sporting activities emblematic of the region.

The Place Récaborde will be a veritable HQ, with a host of events, DJs and a village of associations, providing an opportunity to discover the many associations and partners working on behalf of students.

After the effort, the comfort with the very first student party of the year which will be organized at Les Halles from 7pm. The first of many, as every Thursday in October will be a student evening!

Register before October 3

Es el acontecimiento del nuevo curso académico para los estudiantes. Todos los estudiantes de la región del Palais están invitados a pasar una tarde descubriendo la ciudad y sus numerosos atractivos.

El evento será también una gran oportunidad para conocer la cultura bearnesa, con un curso dedicado a la región. El programa incluye numerosas actividades deportivas emblemáticas de la región.

La plaza Récaborde se convertirá en un auténtico cuartel general, con multitud de actos, DJs y un pueblo asociativo para darles a conocer las numerosas asociaciones y colaboradores que trabajan en favor de los estudiantes.

Tras el esfuerzo, el consuelo con la primera velada estudiantil del año, que se organizará en Les Halles a partir de las 19.00 horas. La primera de muchas, ¡porque todos los jueves de octubre habrá una velada estudiantil!

Inscríbase antes del 3 de octubre

Dies ist das Ereignis des Studienbeginns für die Schüler. Alle Studenten der Stadt Palais sind zu einem Nachmittag der Entdeckung und des Zusammenhalts eingeladen, an dem sie die Stadt und ihre Reichtümer (neu) entdecken können.

Dieses Ereignis wird auch eine starke Marke sein, um sich die Kultur des Béarn anzueignen, mit einem Parcours, der dem Béarn gewidmet ist. Auf dem Programm stehen zahlreiche sportliche Aktivitäten, die für die Region typisch sind.

Der Place Récaborde wird ein wahres Hauptquartier mit zahlreichen Animationen, DJs und einem Vereinsdorf sein, in dem die Teilnehmer die Gelegenheit haben werden, die zahlreichen Vereine und Partner zu entdecken, die sich für die Studenten einsetzen.

Nach der Anstrengung folgt die Stärkung mit der allerersten Studentenparty des Jahres, die ab 19 Uhr in Les Halles stattfindet. Der erste von vielen, denn an jedem Donnerstag im Oktober wird ein Studentenabend veranstaltet!

Anmeldung bis zum 3. Oktober

