LE P’TIT MARCHÉ Place Raymond Poincaré Sorcy-Saint-Martin, 18 août 2023, Sorcy-Saint-Martin.

Sorcy-Saint-Martin,Meuse

Marché de producteurs locaux qui se tient les vendredis des semaines impaires (à partir de 17h30).

Un maraicher, un apiculteur, un brasseur, un fromager, des producteurs de viande et de légumes des environs, des confitures et jus de fruit vous attendent.. Tout public

Vendredi 2023-08-18 fin : 2023-08-18 . 0 EUR.

Place Raymond Poincaré

Sorcy-Saint-Martin 55190 Meuse Grand Est



Local producers’ market held on Fridays of odd-numbered weeks (from 5.30pm).

A market gardener, a beekeeper, a brewer, a cheesemaker, local meat and vegetable producers, jams and fruit juices await you.

Mercado de productores locales que se celebra los viernes de las semanas impares (a partir de las 17.30 h).

Le esperan un hortelano, un apicultor, un cervecero, un quesero, productores locales de carne y verduras, mermeladas y zumos de frutas.

Markt mit lokalen Erzeugern, der freitags in ungeraden Wochen stattfindet (ab 17:30 Uhr).

Ein Gemüsebauer, ein Imker, ein Brauer, ein Käser, Fleisch- und Gemüseproduzenten aus der Umgebung, Marmeladen und Fruchtsäfte erwarten Sie.

