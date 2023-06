Groupe du Centre Social le Sourire Dunois suivi de MAO et d’une scène ouverte Place Raymond Lopez Châteaudun Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir Groupe du Centre Social le Sourire Dunois suivi de MAO et d’une scène ouverte Place Raymond Lopez Châteaudun, 21 juin 2023, Châteaudun. Groupe du Centre Social le Sourire Dunois suivi de MAO et d’une scène ouverte Mercredi 21 juin, 18h00 Place Raymond Lopez Centre Social le Sourire Dunois : Deux passages des jeunes de l’Espace Jeunes

Un passage des adultes de l’Espace Familles et Adultes

Un passage intergénérationnel entre adultes et jeunes

Musique Assistée avec Ordinateur avec les jeunes du Centre Social le Sourire Dunois Piano Panier Scène Ouverte Place Raymond Lopez Place Raymond Lopez 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Quartier Beauvoir Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le parking Place Raymond Lopez est à côté du Centre Social le Sourire Dunois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

