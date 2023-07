[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Avignonet-Lauragais] MANDÉ BRASS BAND & LA COHORTE Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais, 10 août 2023, Avignonet-Lauragais.

Jeudi 10 août, 09h30, 11h30, 16h00, 17h15, 19h30, 21h30 Place Raymond d'Alfaro

☼ Concert à 19h30

Fanfare afro urbaine au cœur du Mandingue

Le Mandé Brass Band fait sa propre trace dans la grande famille des fanfares. Au fil d’arrangements teintés d’Afrobeat et de Jazz, le balafon monte le volume et déambule. Les percussions et les chants exultent et invitent. Aux sons des cuivres, l’Afrique se réinvente encore, intarissable d’inspiration.

La fusion d’instruments traditionnels (djembés, balafon diatonique, dunun), d’une section cuivres jazz afrobeat et de chants en langue bambara partent en fanfare à travers le mandingue.

► Distribution : Mamadou Dembele : balafon & chant lead / Alassane Sanogo : djembe & choeurs / Siaka Sanou : djembe & choeurs / Fabien David : dununs & choeurs / Fabien Binard : trombone & choeurs / Zachary Labaysse : soubassophone & choeurs / Davbid Mimey : sax tenor & choeurs / Paul Antoine Roubet : sax soprano & choeurs

https://www.youtube.com/watch?v=t7_62-oic8g

—

☼ Spectacle à 21h30

Don QuiChoOt and los otres

Déambulation de machines théâtralisée : une apologie du bonheur

Combattre les moulins de la morosité, de la peur, et de l’indifférence, telle est la mission de ce personnage exalté et sensible à l’enthousiasme follement contagieux.

Pour ce faire, cet humaniste profond utilise sans vergogne les plus grands tubes musicaux connus afin de créer l’impossible : du lien, de l’amour, du partage et de l’« être ensemble ».

Et le comble, c’est qu’il y arrive.

► Distribution : Albin Warette : comédien / Denis Escadafals : comédien / Martin Tourne : comédie

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h30 – Balade commentée autour du site éolien d’Avignonet-Lauragais et du sentier de « Jojo le troglo »

Cette balade de 4km, nous fera faire le tour du parc éolien et photovoltaïque d’Avignonet-Lauragais l’un des premiers sites d’énergies mixtes de France, le guide vous expliquera aux pieds des éoliennes comment ces implantations de projet d’énergies renouvelables se mettent en place et comment fonctionnent ces machines. Nous continuerons la balade sur une partie du sentier de « Jojo le troglo » où vous pourrez profiter d’une belle vue sur le village.

RDV : Chemin de Magrignac, 31290 Avignonet-Lauragais

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 35 personnes

11h30 – Dégustation gourmande et visite de l’espace découverte du Lauragais

Haute-Garonne Tourisme vous accueille au bord du canal du Midi, à Port-Lauragais ! Rendez-vous à la boutique du Comptoir du Lauragais pour des dégustations gourmandes de produits locaux, suivies par la visite commentée de l’espace Découverte du Lauragais où l’accent sera mis sur le canal du Midi et la culture du Pastel, thèmes incontournables de notre territoire.

RDV : Comptoir du Lauragais – A61 Aire de Port-Lauragais, 31290 Avignonet-Lauragais

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 40 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/comptoir-du-lauragais/

16h – Visite guidée d’Avignonet-Lauragais et son histoire cathare

Durant une heure, vous découvrirez ce petit village, ses ruelles paisibles et son histoire, il est difficile d’imaginer que s’est tramé là un des épisodes les plus sanglants de l’histoire du catharisme : le massacre des Inquisiteurs. Votre guide conférencier vous racontera tous les détails de cet épisode de l’histoire d’Occitanie. Au fil des rues, vous en apprendrez plus sur cette ancienne grande ville commerciale située sur l’ancienne voie romaine d’Aquitaine.

RDV : Parvis de l’église

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 50 personnes

17h15 – Visite et dégustation à la chèvrerie Bonifé

À l’heure de la traite, Emmanuelle vous présentera son exploitation et son activité, pour réaliser ses fromages de manière artisanale. Vous rencontrerez le troupeau de chèvres alpines, avant de profiter d’une dégustation offerte de ses produits.

RDV : Chèvrerie Bonifé – Lieu-dit Bonifé, 31290 Avignonet-Lauragais

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

https://chevrerie-de-bonife.business.site/

—

