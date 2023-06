Marseille se renouvelle #2: PAPET J place raphel Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Marseille se renouvelle #2: PAPET J place raphel Marseille, 30 juin 2023, Marseille. Marseille se renouvelle #2: PAPET J Vendredi 30 juin, 16h00 place raphel Entrée libre Place Raphel dès 16h avec les animations sur la place et au cinéma l’Alhambra

20h45 repas concocté par les associations du secteur

21h30 Concert de Papet J

suivi d'un DJ set par le Son des Collègues place raphel place raphel 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

