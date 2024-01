LES HAUTS PLATEAUX DE XANADU – CINÉMA SONORE RADIO FRANCE Place Quinconces des Jacobins Le Mans, dimanche 28 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28

Une création sonore de Franck Bessière, réalisée par Nathalie Battus, sur un scénario de Mathieu Bablet

Et si, au lieu de s’éteindre il y a des milliers d’années, toutes les espèces du genre homo avaient perduré jusqu’à aujourd’hui, formant une humanité plurielle ? Bienvenue dans un monde où se côtoient Sapiens, Néandertal et Luzonensis.

En présence de Franck Bessière (producteur) et Nathalie Battus (réalisatrice).

Place Quinconces des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



