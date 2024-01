LES ZINTRUS – CINÉMA SONORE RADIO FRANCE Place Quinconces des Jacobins Le Mans, dimanche 21 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

Deux épisodes de 10 minutes à découvrir en son 3D sous le dôme sonore

Dès 5 ans

Un groupe d’enfants débarque à l’Auditorium de la Maison de la radio et de la musique. Les musiciens de l’orchestre sont partis en pause et leurs instruments les attendent sagement sur scène. Soudain, ils s’animent et se mettent à parler ! Mais qui sont-ils vraiment ?

Deux épisodes de 10 minutes : La voix, avec Laura Felpin et Lucile Richardot, et Le clavecin, avec Benoît Poelvoorde et Jean Rondeau.

.

Place Quinconces des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire