Place publique « Hôpital : soigne et tais-toi » EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Place publique « Hôpital : soigne et tais-toi » EN LIGNE / EN VISIO, 27 janvier 2022, Nantes. 2022-01-27

Horaire : 20:00

Gratuit : non Manque de moyens et de personnel, sous-investissements chroniques, faibles rémunérations, perte de sens… Les difficultés invoquées par le personnel soignant sont nombreuses et anciennes. La crise du Covid-19, absorbée majoritairement par l’hôpital public, met par ailleurs cruellement en exergue la crise latente traversée par l’institution. D’où provient ce malaise du personnel médical et paramédical ? Remet-il en cause la qualité des soins ? Quels leviers actionner pour améliorer durablement la situation ? Pour en débattre :• Christiane Coudrier, haut cadre de la fonction publique hospitalière, ancienne directrice du CHU de Nantes (2008-2017) ;• André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpétrière, auteur du « Manifeste pour la santé 2022 » ;• Fanny Vincent, maîtresse de conférences en science politique à l’université Jean Monnet, co-autrice de « La casse du siècle. À propos des réformes de l’hôpital public ». Les échanges seront modérés par Pascal Massiot, journaliste indépendant. Informations pratiquesJeudi 27 janvier, de 20 h à 22 h. Au regard de la situation sanitaire, le débat aura lieu à distance et sera retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain. Il sera possible de poser ses questions en direct aux intervenant.e.s, via l’outil « Tchat » de Youtube ou sur l’évènement Facebook consacré au débat. EN LIGNE / EN VISIO adresse1} Nantes 44000

02 28 25 20 31 https://www.youtube.com/watch?v=iV8Rad-ykwk

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Adresse . Ville Nantes lieuville EN LIGNE / EN VISIO Nantes Departement Loire-Atlantique

EN LIGNE / EN VISIO Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/