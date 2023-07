Fête de la Madeleine à Etauliers Place Principale Étauliers, 21 juillet 2023, Étauliers.

Étauliers,Gironde

FÊTE LOCALE A Etauliers organisée par le comité des fêtes

Du vendredi 21 au lundi 24 juillet

Fête foraine sur la Place des Halles

Vendredi soir : soirée moules/frites

Samedi soir marché nocturne

Dimanche brocante vide-grenier réservation au 07 80 30 00 86 – 06 42 59 54 85

Lundi soir feu d’artifice !.

2023-07-21 fin : 2023-07-24 . .

Place Principale

Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



FÊTE LOCALE A Etauliers organized by the Comité des fêtes

Friday July 21 to Monday July 24

Funfair on Place des Halles

Friday evening: mussels and French fries evening

Saturday evening: night market

Sunday: brocante vide-grenier reservation 07 80 30 00 86 – 06 42 59 54 85

Monday evening: fireworks!

FESTIVAL LOCAL En Etauliers organizado por el Comité des fêtes

Del viernes 21 al lunes 24 de julio

Parque de atracciones en la Place des Halles

Viernes por la noche: velada de mejillones y patatas fritas

Sábado por la noche: mercado nocturno

Domingo: mercadillo y venta de garaje, reservas en el 07 80 30 00 86 – 06 42 59 54 85

Lunes por la noche: ¡fuegos artificiales!

FÊTE LOCALE A Etauliers organisiert vom Festkomitee

Von Freitag, den 21. bis Montag, den 24. Juli

Jahrmarkt auf dem Place des Halles

Freitagabend: Abend mit Muscheln und Pommes frites

Samstagabend Nachtmarkt

Sonntag Brocante vide-grenier Reservierung unter 07 80 30 00 86 – 06 42 59 54 85

Montagabend Feuerwerk!

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde