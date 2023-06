Bal trad avec Tradosphère à La Tour sur Tinée Place principale du village devant la mairie, La Tour (06), 6 juillet 2023, .

Bal trad avec Tradosphère à La Tour sur Tinée Jeudi 6 juillet, 20h30 Place principale du village devant la mairie, La Tour (06) 5 € et chapeau

Tradosphère, c’est la rencontre entre les danses trad d’ici et les musiques du monde. Le voyage se fait autant par le corps que par les oreilles, pour un concert – Bal trad ancré et voyageur. Un cercle circassien bulgare, un andro équatorien, une mazurka malienne ou une valse réunionnaise… il y en a pour toutes les sensibilités.Avec violon, clarinette, accordéon, guitare, charango, basse, percussions du monde… et la voix, naturellement.Pour les découvrir : https://www.tradosphere-florac.fr/ecouter/ Début du bal : horaire à préciser PAF : 5€ + chapeau Soirée en extérieur, sur la place du village de la Tour sur Tinée

source : événement Bal trad avec Tradosphère à La Tour sur Tinée publié sur AgendaTrad

Place principale du village devant la mairie, La Tour (06) Grand’Place

2023-07-06T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T00:30:00+02:00

baltrad balfolk