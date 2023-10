Halloween – Course d’orientation Place Pouzineau Bressuire, 31 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Course d’Orientation Nocturne spéciale Halloween organisée par par Team Têtesraid’s.

Le départ est donné de la salle Pouzineau, entre 19h00 et 21h30.

Départ égrainé 1 équipe par 30 secondes.

Pas d’inscription sur place, uniquement sur Helloasso.

Si vous courez en équipe, merci de préciser à la table de départ les membres du groupe (par équipe de 2 ou plus).

Inutile d’imprimer le bon Helloasso, votre nom + nom d’équipe suffira.

Vous devez vous munir pour la course : frontale obligatoire, montre avec chronomètre, bandeau ou gilet réfléchissant..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Place Pouzineau Salle

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Halloween orienteering race organized by Team Têtesraid’s.

Start from Salle Pouzineau, between 7pm and 9:30pm.

1 team per 30 seconds.

No on-site registration, only on Helloasso.

If you are running as part of a team, please specify the members of the group (in teams of 2 or more) at the start table.

There’s no need to print out the Helloasso voucher – your name + team name will suffice.

You’ll need the following equipment for the race: compulsory headlamp, watch with stopwatch, headband or reflective vest.

Carrera especial de orientación nocturna de Halloween organizada por el Team Têtesraid’s.

La carrera sale de la Salle Pouzineau, entre las 19h00 y las 21h30.

1 equipo por cada 30 segundos.

No hay inscripciones in situ, sólo en Helloasso.

Si corres en equipo, especifica los miembros del grupo en la mesa de salida (por equipo de 2 o más).

No es necesario imprimir el bono de Helloasso, bastará con tu nombre + el nombre del equipo.

Para la carrera es necesario llevar lo siguiente: linterna frontal obligatoria, reloj con cronómetro, cinta para la cabeza o chaleco reflectante.

Ein nächtlicher Orientierungslauf speziell für Halloween, organisiert vom Team Têtesraid’s.

Der Start erfolgt zwischen 19:00 und 21:30 Uhr in der Halle Pouzineau.

Der Start erfolgt in Abständen von 30 Sekunden.

Keine Anmeldung vor Ort, nur über Helloasso.

Wenn Sie in einem Team laufen, geben Sie bitte am Starttisch die Gruppenmitglieder an (in Teams von 2 oder mehr Personen).

Sie brauchen den Helloasso-Gutschein nicht auszudrucken, Ihr Name + Teamname genügt.

Sie müssen für den Lauf folgende Ausrüstung mitbringen: Stirnlampe, Uhr mit Stoppuhr, reflektierendes Stirnband oder Weste.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Bocage Bressuirais