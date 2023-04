Marché hebdomadaire Place poterne Chazelles-sur-Lyon Catégories d’Évènement: Chazelles-sur-Lyon

Loire

Marché hebdomadaire Place poterne, 1 janvier 2023, Chazelles-sur-Lyon. Sur la place poterne mardi marché de producteurs, vendredi marché producteurs et forains..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place poterne

Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the Place Poterne Tuesday farmers’ market, Friday farmers’ market and fairgrounds. En la plaza Poterne, el martes, mercado de los agricultores; el viernes, mercado de los agricultores y de la feria. Auf dem Place Poterne Dienstag Bauernmarkt, Freitag Bauern- und Schaustellermarkt. Mise à jour le 2022-08-30 par Office de Tourisme Forez Est

Détails Catégories d’Évènement: Chazelles-sur-Lyon, Loire Autres Lieu Place poterne Adresse Place poterne Ville Chazelles-sur-Lyon Departement Loire Lieu Ville Place poterne Chazelles-sur-Lyon

Place poterne Chazelles-sur-Lyon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chazelles-sur-lyon/

Marché hebdomadaire Place poterne 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Place poterne Place poterne 1 janvier 2023 Place poterne Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon Loire