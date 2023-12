Les ateliers « bienvenue à la retraite » Place porte St Antoine Champdeniers, 4 décembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Le CSC des Unis Vers en Val de Gâtine organise en collaboration avec le CIF SP, la CNAV, des ateliers « bienvenue à la retraite » gratuits pour jeunes et futurs retraités à partir du 12 janvier 2024.

12/01, et 19/01 de 9 h 30 à 16 h 30, mes démarches administratives.

26/01, de 9 h 30 à 12 h 30, mes envies, mes projets, mon tempo – de 13 h 30 à 16 h 30,100 % Mobilité;

02/02, et le 09/02, de 9 h 30 à 16 h 30, je continue à prendre soin de moi

16/02, de 9 h 30 à 16 h 30, s‘enrichir de nos différences d‘âges.

8/03, de 9 h 30 à 16 h 30, du temps pour soi, du temps à offrir aux autres.

15/03, de 9 h 30 à 12 h 30, j’aide un proche au quotidien et je veille à mon équilibre.

15/03, de 13 h 30 à 16 h 30, votre expérience nous intéresse.

Repas et pique-nique partagé. Inscription auprès d’Adeline tél. 06 24 42 81 03 ou au tél. 05 49 37 07 78 ou

secretariat-formation@cif-sp.org..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 16:30:00. EUR.

Place porte St Antoine

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CSC des Unis Vers en Val de Gâtine, in collaboration with the CIF SP and the CNAV, is organizing free « Welcome to retirement » workshops for young and future retirees starting January 12, 2024.

12/01, and 19/01 from 9:30 a.m. to 4:30 p.m., my administrative procedures.

01/26, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m., my desires, my projects, my tempo – from 1:30 p.m. to 4:30 p.m., 100% Mobility;

02/02, and 09/02, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m., I continue to take care of myself

02/16, 9:30 a.m. to 4:30 p.m., enriching our age differences.

03/08, 9:30 am to 4:30 pm, time for yourself, time to offer to others.

03/15, 9:30 a.m. to 12:30 p.m., I help a loved one on a daily basis and look after my balance.

03/15, 1:30 pm to 4:30 pm, your experience is important to us.

Lunch and shared picnic. Registration with Adeline tel. 06 24 42 81 03 or tel. 05 49 37 07 78 or

secretariat-formation@cif-sp.org.

El CSC des Unis Vers en Val de Gâtine, en colaboración con el CIF SP y la CNAV, organiza talleres gratuitos de « bienvenida a la jubilación » para jóvenes y futuros jubilados a partir del 12 de enero de 2024.

12/01, y 19/01, de 9.30 a 16.30 h, mis trámites administrativos.

26/01, de 9.30 a 12.30 h, mis deseos, mis proyectos, mi ritmo – de 13.30 a 16.30 h, 100% Movilidad;

02/02, y 09/02, de 9.30 a 16.30, sigo cuidando de mí mismo

16/02, de 9.30 a 16.30, aprendiendo de nuestras diferencias de edad.

8/03, de 9.30 a 16.30 h, tiempo para uno mismo, tiempo para dar a los demás.

15/03, de 9 h 30 a 12 h 30, ayudar diariamente a una persona cercana y cuidar mi equilibrio.

15/03, de 13 h 30 a 16 h 30, queremos que nos cuentes tu experiencia.

Almuerzo y picnic compartido. Inscripción con Adeline tel. 06 24 42 81 03 o tel. 05 49 37 07 78 o

secretariat-formation@cif-sp.org.

Das CSC des Unis Vers en Val de Gâtine organisiert in Zusammenarbeit mit dem CIF SP, der CNAV, ab dem 12. Januar 2024 kostenlose « Willkommen im Ruhestand »-Workshops für junge und zukünftige Rentner.

12/01, und 19/01 von 9:30 bis 16:30 Uhr, Meine administrativen Schritte.

26/01, von 9:30 bis 12:30 Uhr, Meine Wünsche, meine Projekte, mein Tempo – von 13:30 bis 16:30 Uhr,100 % Mobilität;

02/02, und 09/02, von 9.30 bis 16.30 Uhr, ich kümmere mich weiter um mich

16.02., 9.30-16.30 Uhr, sich durch Altersunterschiede bereichern.

8/03, 9:30-16:30 Uhr, Zeit für sich selbst, Zeit, um anderen Zeit zu schenken.

15.03., 9.30-12.30 Uhr, Ich helfe einem Angehörigen im Alltag und achte auf mein Gleichgewicht.

15.03., 13:30-16:30 Uhr, Ihre Erfahrung interessiert uns.

Gemeinsame Mahlzeiten und Picknick. Anmeldung bei Adeline Tel. 06 24 42 81 03 oder Tel. 05 49 37 07 78 bzw

secretariat-formation@cif-sp.org.

Mise à jour le 2023-12-01 par CC Val de Gâtine