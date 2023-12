LES ETOILES DE FONTEVRAUD Place Plantagenêt Fontevraud-l’Abbaye, 19 juillet 2024, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 21:30:00

fin : 2024-07-19

A la tombée de la nuit, découvrez l’un des plus vastes ensembles monastiques d’Europe paré de ses plus beaux atouts : un parcours nocturne inédit, une expérience unique à vivre en famille ou entre amis !.

A la tombée de la nuit, découvrez l’un des plus vastes ensembles monastiques d’Europe paré de ses plus beaux atouts : un parcours nocturne inédit, une expérience unique à vivre en famille ou entre amis !

EUR.

Place Plantagenêt

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire