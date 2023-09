PRISMES : SERVICES PUBLICS D’ANNE MOIRIER Place Place Mendès France Carbon-Blanc, 15 septembre 2023, Carbon-Blanc.

Dans le cadre du programme Prismes, Anne Moirier est en résidence artistique à Carbon-Blanc pour un an, pour imaginer notamment une œuvre dans l’espace public. Anne Moirier a porté son attention sur les usages, circulations et habitudes de la Place Mendes France. Depuis mars 2023, elle observe les allers et venues et rencontre acteurs et habitants, pour faire émerger des actions collaboratives.

Avec Services Publics, une série de performances et d’installations, Anne Moirier propose d’une part d’occuper et de s’approprier différemment l’espace public, et questionne d’autre part, en éprouvant la notion d’artiste municipale, la place et le rôle d’un·e artiste dans la cité.

Il n’y a ni début, ni fin aux actions Services publics. Vous pouvez passer y jeter un œil à tout moment et pour la durée de votre choix ; vous pouvez vous asseoir, participer ou simplement discuter avec l’artiste et les personnes présentes.

_______ Programme Septembre > Octobre 2023 _______

RDV PLACE MENDÈS FRANCE

Gratuit

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023

Lecture publique des actualités du jour

de 14h30 à 16h

Yohan, animateur à l’EHPAD Les Jardins d’Ombeline lit quotidiennement le journal aux résident·es. Anne Moirier a invité Yohan à déplacer l’activité dans l’espace public, sur la place Mendes France, et a repensé les moyens pour s’informer de l’actualité.

En collaboration avec l’EHPAD Les Jardins d’Ombeline

—-

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Chantier de construction publique

A partir de 9h30

Anne Moirier propose avec les animatrices du RPE un chantier de construction et de jeu pour tous.tes à partir d’un recouvrement de la place avec les emballages du magasin U collectés pendant 2 mois.

Cette installation en évolution permanente au fil de la journée sera investie dans la matinée par les assistant.es maternel.les et les enfants dont ils.elles s’occupent.

En collaboration avec le Relais Petite Enfance et le magasin U.

—

JEUDI 12 OCTOBRE

Table de démêlement

lors du marché, de 8h à 13h

Lors d’une visite à l’EHPAD Les jardins d’Ombeline, Anne Moirier a remarqué un stock de laine à tricoter emmêlé et oublié dans une caisse de rangement. Elle décide d’en faire une mission de l’artiste municipale. Un jour de marché, assise autour d’une table ouverte à tous.tes, elle s’affairera à démêler les pelotes de laine mises de côté avec celle.eux qui souhaitent s’y joindre.

Ouvert à tous.tes et à tous âges.

Retrouvez Anne Moirier et Mathilde, la médiatrice de Prismes, pour une ouverture d’atelier le samedi 23 septembre.

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

à Carbon-Blanc : en partenariat avec Mésolia qui met à disposition de l’artiste un espace de travail au sein de la Résidence Autonomie, au 53 rue René Cassagne à Carbon-Blanc.

