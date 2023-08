Fête du Miel Place Pisavis Pélissanne, 15 octobre 2023, Pélissanne.

Pélissanne,Bouches-du-Rhône

La deuxième Fête du Miel de Pélissanne vous propose de découvrir l’apiculture

provençale, le 16 octobre 2022..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

Place Pisavis

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The second Fête du Miel de Pélissanne invites you to discover beekeeping

on October 16, 2022.

La segunda Fiesta de la Miel de Pélissanne le ofrece la oportunidad de descubrir la apicultura

el 16 de octubre de 2022.

Das zweite Honigfest in Pélissanne lädt Sie ein, die Imkerei zu entdecken

provenzalischen Honigs am 16. Oktober 2022.

