Spectacle : Les Voyageurs par la Cie Kervan Place Piquand Montluçon, 23 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Montluçon propose un spectacle festif et burlesque « Les Voyageurs »..

2023-12-23 18:30:00 fin : 2023-12-23 . .

Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the festive season, the City of Montluçon is offering a festive, burlesque show called « Les Voyageurs ».

Con motivo de las fiestas, la ciudad de Montluçon organiza el espectáculo festivo de burlesque « Les Voyageurs ».

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bietet die Stadt Montluçon eine festliche und burleske Aufführung « Les Voyageurs » an.

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France