Patinoire de Noël Place Piquand Montluçon, 8 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

La patinoire synthétique s’installe place Piquand, jusqu’au 7 janvier, pour le plaisir des plus petits comme des plus grands….

2023-12-08 fin : 2023-01-07 . .

Place Piquand Village de Noël

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The synthetic ice rink is set up on Place Piquand until January 7, for the pleasure of young and old alike?

La pista de hielo artificial se instala en la plaza Piquand hasta el 7 de enero, para disfrute de grandes y pequeños?

Die synthetische Eisbahn auf dem Place Piquand ist bis zum 7. Januar geöffnet und bietet Spaß für Groß und Klein

Mise à jour le 2023-11-04 par OTI Vallée du Coeur de France