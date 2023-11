Spectacle : Tornade par la Cie Elixir Place Piquand Montluçon, 8 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

A l’occasion de l’inauguration du marché de Noël et de la patinoire (à 18h30), La Ville de Montluçon propose le spectacle « Tornade » par la Compagnie Elixir..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To mark the inauguration of the Christmas market and ice rink (6:30pm), the City of Montluçon presents the show « Tornade » by Compagnie Elixir.

Con motivo de la inauguración del mercado de Navidad y de la pista de hielo (a las 18.30 h), el ayuntamiento de Montluçon presenta el espectáculo « Tornade » de la Compagnie Elixir.

Anlässlich der Eröffnung des Weihnachtsmarktes und der Eisbahn (um 18:30 Uhr) bietet die Stadt Montluçon die Aufführung « Tornade » der Compagnie Elixir an.

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France