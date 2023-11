Village de Noël de Montluçon Place Piquand Montluçon, 8 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de féérie que des articles de fête seront présentés,en plein cœur de Ville et à proximité de la patinoire..

2023-12-08 fin : 2023-12-24 . .

Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



It is in a warm and magical atmosphere that festive items will be presented, in the heart of the city and near the ice rink.

En un ambiente cálido y mágico, se presentarán artículos festivos en el corazón de la ciudad y cerca de la pista de hielo.

In einer warmen und zauberhaften Atmosphäre werden festliche Artikel im Herzen der Stadt und in der Nähe der Eislaufbahn präsentiert.

Mise à jour le 2023-11-04 par OTI Vallée du Coeur de France