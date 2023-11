Lancement des festivités de Noël Place Piquand Montluçon, 1 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

La Ville de Montluçon lance les festivités de Noël :

– 18h : embrasement du Château

– 18h30 : Lancement des illuminations suivi du vin d’honneur avec la Banda « Les Troubl’fêtes »..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Montluçon launches its Christmas festivities:

– 6pm: Setting the Château ablaze

– 6:30pm: Launch of the illuminations, followed by a vin d’honneur with the Banda « Les Troubl’fêtes ».

La ciudad de Montluçon inaugura sus fiestas navideñas:

– 18.00 h: Encendido del castillo

– 18.30 h: Lanzamiento de las iluminaciones, seguido de un vin d’honneur con la Banda « Les Troubl’fêtes ».

Die Stadt Montluçon startet die Weihnachtsfeierlichkeiten :

– 18 Uhr: Anzünden des Schlosses

– 18:30 Uhr: Start der Beleuchtung, gefolgt von einem Ehrenwein mit der Banda « Les Troubl’fêtes ».

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France