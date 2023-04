Montluçon s’illumine Place Piquand, 1 janvier 2023, Montluçon.

La Ville de Montluçon vient de créer un parcours lumière, « Montluçon s’illumine : voyage au cœur de la Cité médiévale », dans la vieille ville afin de valoriser son patrimoine..

Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The City of Montluçon has just created a light trail, « Montluçon s’illumine: voyage au cœur de la Cité médiévale », in the old town to promote its heritage.

La ciudad de Montluçon acaba de crear un recorrido luminoso, « Montluçon s?illumine: voyage au cœur de la Cité médiévale », en el casco antiguo para promover su patrimonio.

Die Stadt Montluçon hat gerade einen Lichtparcours mit dem Titel « Montluçon s’illumine: voyage au cœur de la Cité médiévale » (Montluçon leuchtet: Reise ins Herz der mittelalterlichen Stadt) in der Altstadt eingerichtet, um ihr Kulturerbe aufzuwerten.

