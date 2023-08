Visite guidée : Marx Dormoy et Pierre Diot Place Piquand Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Visite guidée : Marx Dormoy et Pierre Diot Place Piquand Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon. Visite guidée : Marx Dormoy et Pierre Diot 16 et 17 septembre Place Piquand Gratuit – Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44. Rendez-vous Place Piquand. Venez en apprendre plus sur le développement de Montluçon entre le XIXème et le XXème siècle, et en particulier sur le rôle joué par Marx Dormoy et Pierre Diot dans l’amélioration des conditions de vie des montluçonnais… Place Piquand Place Piquand, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 http://www.montlucontourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 11 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@valleecoeurdefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 OTI Vallée Cœur de France Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Place Piquand Adresse Place Piquand, 03100 Montluçon Ville Montluçon Departement Allier Age max 99 Lieu Ville Place Piquand Montluçon latitude longitude 46.339858;2.602474

Place Piquand Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/