SPECTACLE EN DÉAMBULATION Place Pinau Épinal, 16 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Spectacle en déambulation FieRs à cheval – Cie des Quidams – Nouveauté

Un rêve qui passe. Une déambulation d’images qui débute avec d’étranges personnages, baroquement vêtus, vénitiens de science fiction, fiers de leur personne… L’espace-temps d’une demi-minute, et le monde bascule dans une atmosphère d’images oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux fantastiques, lumineux… Un insolite petit bonhomme, « l’homme des pistes » se prête aux jeux, aux joutes, aux chorégraphies de cette harde fantastique. Tout public

Samedi 2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place Pinau

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Walking show FieRs à cheval ? Cie des Quidams ? New at

A passing dream. A stroll of images that begins with strange, baroque characters, Venetians of science fiction, proud of themselves? In the space of half a minute, the world shifts into an atmosphere of dreamlike images, as the characters metamorphose into fantastic, luminous horses? An unusual little man, the « track man », lends himself to the games, the jousts and the choreography of this fantastic herd

Espectáculo errante FieRs à cheval ? Cie des Quidams ? Nuevo en

Un sueño pasajero. Un paseo de imágenes que comienza con personajes extraños, barrocos, venecianos de ciencia ficción, orgullosos de sí mismos? En el espacio de medio minuto, el mundo se transforma en una atmósfera de imágenes oníricas, los personajes se metamorfosean en caballos fantásticos y luminosos? Un hombrecillo insólito, el « hombre pista », se presta a los juegos, las justas y las coreografías de esta manada fantástica

Show in der Fußgängerzone FieRs à cheval ? Cie des Quidams ? Neuheit

Ein Traum, der vorüberzieht. Ein Spaziergang aus Bildern, der mit seltsamen, barock gekleideten Figuren beginnt, Science-Fiction-Venezianern, die stolz auf sich selbst sind? In einer halben Minute verwandelt sich die Welt in eine Atmosphäre aus Traumbildern, die Figuren werden zu fantastischen, leuchtenden Pferden Ein ungewöhnlicher kleiner Mann, der « Mann der Pisten », nimmt an den Spielen, Wettkämpfen und Choreographien dieser fantastischen Herde teil

Mise à jour le 2023-10-24 par OT EPINAL ET SA REGION