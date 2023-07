Vis ma vie de bûcheron secteur Vercors Drômois Place Pietri La Chapelle-en-Vercors, 25 août 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

« Vis ma vie de bûcheron » (VMVB) est une manifestation gratuite qui invite le grand public à découvrir la gestion et l’exploitation forestière par la voix de celles et ceux qui les pratiquent au quotidien. A travers VMVB, il s’agit non seulement de faire.

2023-08-25 09:30:00 fin : 2023-08-25 12:30:00. .

Place Pietri

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Vis ma vie de bûcheron » (VMVB) is a free event inviting the general public to discover forest management and forestry through the voices of those who practice it on a daily basis. The aim of VMVB is not only to promote

« Vis ma vie de bûcheron » (VMVB) es un evento gratuito que invita al público en general a descubrir la gestión forestal y la silvicultura a través de los ojos de quienes la practican a diario. El objetivo de VMVB no es sólo promover

« Vis ma vie de bûcheron » (VMVB) ist eine kostenlose Veranstaltung, die die breite Öffentlichkeit dazu einlädt, die Waldbewirtschaftung und -nutzung durch die Stimmen derer zu entdecken, die sie täglich ausüben. VMVB soll nicht nur dazu beitragen, dass

