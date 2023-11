Vente de crépes au Grand Marché Place Pierre Victor Leger Vichy, 25 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Vente de crêpes, pâtisseries maison, vin chaud au profit des oeuvres du Zonta Club Vichy dans le cadre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

2023-11-25 08:30:00 fin : 2023-11-26 13:00:00. .

Place Pierre Victor Leger

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of crêpes, home-made pastries and mulled wine to benefit the work of Zonta Club Vichy as part of the International Day for the Elimination of Violence against Women

Venta de crêpes, bollería casera y vino caliente a beneficio del Zonta Club de Vichy en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Verkauf von Crêpes, hausgemachtem Gebäck und Glühwein zugunsten der Arbeit des Zonta Club Vichy im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen

Mise à jour le 2023-11-08 par Vichy Destinations