MARCHÉ DE NOËL – COURNONTERRAL Place Pierre Viala Cournonterral, 9 décembre 2023, Cournonterral.

Cournonterral,Hérault

De nombreux exposants pour toutes sortes d’idées cadeaux.

Place Pierre Viala // Place de l’Eglise.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place Pierre Viala

Cournonterral 34660 Hérault Occitanie



Numerous exhibitors for all kinds of gift ideas.

Numerosos expositores que ofrecen todo tipo de ideas para regalar.

Zahlreiche Aussteller für alle Arten von Geschenkideen.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT MONTPELLIER