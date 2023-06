Train spécial – Direct le Tréport Place Pierre Sémard Le Tréport, 9 septembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Train spécial gare du nord vers Le Tréport – Mers.

Aller – Gare du Nord : 9h30 – Arrivée Le Tréport : 12h10

Retour – Le Tréport 18h45 – Arrivée Gare du Nord 21h30.

Place Pierre Sémard

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Special train from Gare du Nord to Le Tréport – Mers.

Outbound – Gare du Nord: 9:30 am – Arrival Le Tréport: 12:10 pm

Return – Le Tréport 18h45 – Arrival Gare du Nord 21h30

Tren especial de Gare du Nord a Le Tréport – Mers.

Ida – Gare du Nord: 9h30 – Llegada Le Tréport: 12h10

Ida y vuelta – Le Tréport 18h45 – Llegada Gare du Nord 21h30

Sonderzug Gare du Nord nach Le Tréport – Mers.

Hinfahrt – Gare du Nord: 9:30 Uhr – Ankunft Le Tréport: 12:10 Uhr

Rückfahrt – Le Tréport 18:45 Uhr – Ankunft Gare du Nord 21:30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche