LES FESTIV’HALLES Place Pierre Semard Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Les festiv’halles sont de retour avec CASSOU en chef d’orchestre ! Venez profiter de l’animation sur place autour d’une bonne planche de tapas et d’un verre de vin..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 01:00:00. .

Place Pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The festiv’halles are back, with CASSOU as conductor! Come and enjoy the entertainment on site, with a good tapas board and a glass of wine.

¡Vuelven las festiv’halles con CASSOU como director de orquesta! Ven a disfrutar del espectáculo in situ con un plato de tapas y una copa de vino.

Die Festiv’halles sind wieder da, mit CASSOU als Orchesterleiter! Genießen Sie die Unterhaltung vor Ort bei einem guten Tapas-Brett und einem Glas Wein.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE