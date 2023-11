SALON DES VINS ET FOIRE AU GRAS Place Pierre Sémard Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour composer vos repas de fêtes, profitez de deux jours de partage et de convivialité dans les Halles de Béziers!

Venez à la rencontre de dix vignerons passionnés qui vous feront découvrir des vins bios et naturels issus de domaine de Languedoc et du Roussillon et découvrez des produits du terroir des 4 coins du Sud-Ouest. Des dégustations de vins et des assiettes gourmandes vous seront proposées.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 14:00:00. EUR.

Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Enjoy two days of sharing and conviviality at Les Halles de Béziers!

Come and meet ten passionate winemakers who will introduce you to organic and natural wines from Languedoc and Roussillon estates, and discover local produce from the 4 corners of the South-West. Wine tastings and gourmet platters will be on offer

Organice sus comidas festivas durante dos días de convivencia en las Halles de Béziers

Venga a conocer a diez viticultores apasionados que le darán a conocer los vinos ecológicos y naturales de las fincas de Languedoc y Rosellón, y a descubrir los productos locales de los 4 rincones del Suroeste. Degustación de vinos y platos gastronómicos

Genießen Sie zwei Tage voller Geselligkeit und Austausch in den Markthallen von Béziers, um Ihre Festtagsmahlzeiten zusammenzustellen!

Lernen Sie zehn passionierte Winzer kennen, die Ihnen biologische und natürliche Weine von Weingütern aus dem Languedoc und dem Roussillon vorstellen, und entdecken Sie regionale Produkte aus dem ganzen Südwesten Frankreichs. Es werden Weinproben und Feinschmeckerteller angeboten

Mise à jour le 2023-11-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE