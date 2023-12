Spectacle de Théâtre « 1000 francs de récompense » Place Pierre Renet Vesoul, 14 juin 2024, Vesoul.

« Les grandes récompenses dans une monarchie et dans une république sont un signe de leur décadence, parce qu’elles prouvent que leurs principes sont corrompus ».

(Montesquieu)

Allez jouer dehors !

Cette injonction convient parfaitement aux spectacles de Camille de La Guillonnière puisqu’il emmène sa troupe hors les murs des Théâtres. Dans les villages, à la lisière des forêts, sur les places de marchés, partout où il est au plus près de ses spectateurs. Il joue pour ceux qui sont trop éloignés, géographiquement et culturellement, des salles de Théâtres. Il choisit un répertoire accessible à tous. Il nous a offert l’Avare qui a marqué les esprits, et aujourd’hui, c’est du Victor Hugo avec une pièce peu connue qui oscille entre comédie et critique sociale.

Cela commence comme ces mélodrames populaires et se conclue comme une comédie de boulevard, avec des personnages archétypaux qui ne sont finalement pas ce qu’ils sont.

Profondément républicain et toujours soucieux de justice, Hugo, à travers cette pièce affirme ses convictions et dénonce les faiblesses des politiques.

C’est du théâtre pour tous et les sujets traités sont d’une actualité que le temps n’a pas affaiblie.

Avec un décor réduit à l’essentiel, on retrouve le théâtre à ses débuts, les farces, la commedia, l’itinérance, les bons et les méchants. Un bonheur d’intelligence et d’humour.

