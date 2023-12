Pièce de théâtre :RECREATIONS Place Pierre Renet Vesoul, 5 avril 2024, Vesoul.

Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

.

« Si les hommes ne dansaient pas sur des volcans, je me demande où et quand ils danseraient ; l’important est de bien savoir qu’on a le volcan sous les pieds afin de goûter son vrai plaisir d’homme libre ».

(Jacques Perret)

Pendant la pandémie du Covid, la compagnie menée par Bouziane Bouteldja, a proposé aux collégiens et lycéens d’investir les cours de récré par des chorégraphies, des musiques et des paroles qui seraient autant de passerelles d’accès à la culture. Le résultat fut riche d’enseignements et servit de base à sa nouvelle création.

De nouveaux modes d’expression voient le jour tels que la drill, la kpop ou le voguing. Les danseurs les explorent puis les exposent comme langages, sans éluder les questions de genre, les problèmes d’appartenance à un milieu constrictif, ou d’avenir.

Bouteldja s’inspire de ces témoignages sans filtre pour créer sa nouvelle œuvre. Les compères de Dame Civile accompagnent la compagnie de leurs voix, de leur scansion des textes récoltés.

Cela donne un spectacle total aux multiples répercussions dans la vie de tous les jours des jeunes. Ateliers de danse, d’écriture, de chant prennent le relai et poursuivent l’expérience.

Une société qui inclut l’art, laisse la porte ouverte à tous les espoirs.

A voir pour être de son temps.

Place Pierre Renet Théâtre Edwige

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



