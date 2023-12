Spectacle de Théâtre « maestro » Place Pierre Renet Vesoul, 26 mars 2024, Vesoul.

Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

.

Voilà une histoire vraie qu’on pourrait prendre pour un conte de fée.

Xavier-Laurent Petit s’est inspiré de ce vieux musicien sud-américain qui a décidé un beau jour de sauver de la misère les bandes d’enfants des rues et des bidonvilles, enfants affamés, enfants dépourvus d’enfance, dont l’avenir est de finir leur petite vie avant même qu’elle ne commence.

Ces jeunes, méfiants, habitués aux coups, à la haine, vont découvrir la musique. La grande musique, celle des vieux. Et la bienveillance. Ces gamins, et leurs bandes, se trouvent soudain réunis. Ils touchent la musique, la ressentent et finalement en jouent. Ainsi naissent des orchestres là où rien n’existait.

Comme toujours, la mise en scène de Camille de La Guillonnière est remarquable de sobriété et d’efficacité. Il sait laisser sourdre l’émotion sans la provoquer.

C’est un monde inespéré qui nous est dévoilé. Nous est-il permis de rêver à une possible réalité ?

L’espoir fait sur-vivre !

Place Pierre Renet Théâtre Edwige Feuillère

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL