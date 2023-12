Spectacle Humoristique « le syndrome de Cassandre » Place Pierre Renet Vesoul, 20 mars 2024, Vesoul.

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer ».

(Peter Drucker)

Dans la mythologie, Cassandre avait reçu des dieux le don de prédire l’avenir et la malédiction de ne jamais être crue.

Yann Frisch, un jour qu’il était habillé et maquillé en clown tenta une expérience. Il entra sur scène et annonça le plus sérieusement du monde qu’un incendie s’était déclaré en coulisse. Aucun spectateur ne bougea. Pire, après un instant des rires fusèrent. Et si le feu avait bien pris ? Non, on ne croit pas un clown, même s’il dit la vérité.

Voici donc un clown que trouble le public. Le clown est-il le détenteur de vérités qu’il nous balance à la figure ?

Le clown peut-il prétendre à quelques secondes de sérieux ?

Yann Frisch est clown et il fait rire, comme tout clown. Son statut le condamne à ne pas être écouté quand la planète brûle.

Il est pourtant humain en dessous. Humain, avec ses questionnements, ses incertitudes, ses inquiétudes. Mais est-ce là ce qu’on attend d’un pitre maladroit ?

Cassandre chausse du cinquante-six et son nez ressemble à une patate.

Avec ça, allez donc philosopher !

