Spectacle Humoristique « entre chiens et louves » Place Pierre Renet Vesoul, 15 mars 2024, Vesoul.

Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

« La tendance la plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l’équilibre ».

(Jean Piaget)

Ce cirque là, que nous connaissons et aimons, a quelque chose du cinéma.

Le spectacle est écrit comme un scénario. Les décors défient la loi de la pesanteur puisqu’en s’effritant ils s’envolent, dignes des meilleurs effets spéciaux.

Il y a des héroïnes, des flash-back, des costumes d’époque et des seconds rôles qui cascadent à tout-va.

Bien sûr, il y a des équilibristes, bien sûr on y voit toutes les formes de portés acrobatiques : main à main, barre russe, mât chinois…

Un block buster en live.

Quant à l’histoire, elle nous montre trois femmes à trois époques, qui luttent pour faire avancer la société. Suffragettes, féministes soixante-huitardes, travailleuse au salaire inférieur à celui d’un homme.

Du cirque qui ne ressemble à aucun autre !

On frémit aux prouesses des circassiens et l’on applaudit aux victoires des héroïnes.

Ce cirque là, c’est pas du cinoche.

Direction artistique, visuelle et acrobatique Cirque Le Roux I Mise en scène Charlotte Saliou I Avec Andrei Anissimov, Grégory Arsenal, Clémence Gilbert, Mathilde Jimenez, Tristan Nielsen, Maude Parent, Philip Rosenberg, Yannick Thomas I Dramaturgie Léonard Kahn I Dramaturgie du geste Maria Carolina Vieira I Scénographie Benoît Probst I Costumes Clarisse Baudinière I Lumières Pierre Berneron I Son Jean-Marie Canoville I Musique originale Alexandra Streliski I Coproduction Blue Line Productions, Cirque Le Roux, Le Bon Marché Rive Gauche

EUR.

Place Pierre Renet Théâtre Edwige Feuillère

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL